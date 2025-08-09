regionali,-in-calabria-si-vota-il-5-e-6-ottobre

ROMA – “Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”. Così Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria.

OCCHIUTO: NON HO BACCHETTA MAGICA, LAVORATO CON DETERMINAZIONE

Ieri, si sono svolti i lavori del Consiglio regionale della Calabria per la presa d’atto delle dimissioni del presidente della giunta Roberto Occhiuto, indagato per presunta corruzione. “Non ho la bacchetta magica né ho mai avuto la pretesa di aver risolto tutti i problemi della Calabria. Avremo modo e tempo, durante la campagna elettorale, di fare la differenza tra quello che è stato fatto negli ultimo quattro anni a differenza dei quaranta precedenti. So quanti problemi vanno ancora risolti. Però, di certo, ho lavorato con grandissima determinazione esprimendola anche in Consiglio regionale quando ho posto la questione di fiducia. Perché la mia intenzione era quella di collegare la mia vita politica e di questa maggioranza in Consiglio, alla realizzazione degli obiettivi che avevo preso”. Così il presidente dimissionario della Regione Calabria, nel suo intervento in Aula nel corso del dibattito sulla fine della legislatura.

