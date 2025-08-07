regionali,-in-toscana-l’assemblea-degli-iscritti-del-movimento-5-stelle-sceglie-il-pd.-giani:-“risultato-importante”

FIRENZE – Chiusa la consultazione in rete, su Skyvote, degli iscritti e dei militanti del M5S in Toscana sulle Regionali. E i dati certificati, divulgati poco fa sulla piattaforma web nazionale dei 5 Stelle, parlano chiaro: la base vuole l’alleanza col Partito democratico, anche se con qualche significativa resistenza interna. A scegliere il patto elettorale col Partito democratico e il governatore uscente, Eugenio Giani, pur subordinato alla sottoscrizione di un accordo chiaro che accolga obiettivi e progetti strategici comuni, sono stati 1.538 iscritti. D’altro canto 1.030 militanti hanno preferito l’altra opzione offerta ovvero la corsa in solitaria, sollecitata nei giorni scorsi, non ultimo nella riunione di inizio settimana alla presenza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, da svariati gruppi territoriali pentastellati.Da segnalare la bassa partecipazione alla consultazione da parte degli iscritti. Nella due giorni di votazioni l’affluenza non ha raggiunto complessivamente neppure il 50%. I votanti, in effetti, sono stati 2.568 sui 5.202 degli aventi diritto secondo le regole statutarie del Movimento. Dato che inchioda il livello di partecipazione a un magro 49,4%. Restando al raffronto percentuale, inoltre, l’opzione della partecipazione all’alleanza col Pd a guida Giani riportata sotto l’indicazione che si ‘verifichi se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione’ ha raggiunto il 59,9%, contro il 40,1% di chi chiedeva una discesa nell’agone elettorale del Movimento da solo.

GIANI: RISULTATO IMPORTANTE VOTO M5S, TOSCANA PROTAGONISTA

“Accolgo con soddisfazione l’esito della

consultazione del Movimento 5 Stelle, che apre la strada alla

costruzione di una coalizione progressista per le prossime

elezioni regionali”. È quanto dichiara il presidente della

Regione, Eugenio Giani, commentando l’esito della votazione

dell’assemblea degli iscritti pentastellati. “Un risultato

importante che rende la nostra Regione protagonista della nuova

stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e

civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e

solidale- prosegue Giani- voglio ringraziare il Partito

Democratico della Toscana e in particolare il segretario

regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la

tela dell’unità e della convergenza”.

Il governatore ribadisce l’identità di vedute col Nazareno:

“Sono convinto dell’importanza dell’alleanza politica proposta

dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un

percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto

di governo forte, inclusivo e all’altezza delle sfide future”.

