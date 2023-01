Regionali Lazio, Zingaretti: “Votate D’Amato, l’unico che può fermare la destra”

ROMA – “Io rispetto tutti i candidati e le candidate, ma c’è solo una candidatura che può fermare la destra che ritorna ed è quella di Alessio D’Amato, perché il sistema elettorale maggioritario a turno unico non assegna medaglie d’argento ma ne vince uno solo e la competizione è tra Rocca e D’Amato”. Lo ha detto il il deputato del Pd, Nicola Zingaretti, interpellato dai giornalisti oggi in occasione dell’evento ‘Uniti per D’Amato Presidente. La forza dei risultati’, a sostegno del candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato. L’evento è in corso oggi a Roma, presso il Centro Congresso Frentani.

GLI ALTRI CANDIDATI? ZINGARETTI: “NOBILI TENTATIVI DI RAPPRESENTANZA”

“Tutti gli altri voti alle candidature- ha proseguito Zingaretti- purtroppo sono nobili tentativi di rappresentanza, ma ai fini della vittoria non incidono. Quindi l’appello che io faccio, nel rispetto assoluto del pluralismo e delle alleanze, è ‘votate anche le liste che volete, ma poi votate il presidente che può fermare il ritorno della destra’. Non torniamo indietro, nella vita dobbiamo andare sempre avanti”.

GUALTIERI: “D’AMATO MIGLIORE ASSESSORE D’ITALIA, VINCERÀ”

“La vittoria di D’Amato è importante per Roma e i suoi cittadini, ma è importante per tutti i cittadini del Lazio. Alessio è stato il migliore assessore alla Sanità d’Italia”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interpellato oggi dai giornalisti in occasione dell’evento ‘Uniti per D’Amato Presidente. La forza dei risultati’, a sostegno del candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato. L’evento è in corso oggi a Roma, presso il Centro Congresso Frentani.

“Grazie al suo lavoro e a quello della giunta Zingaretti- ha proseguito Gualtieri- il Lazio ha rilanciato un sistema sanitario che era stato distrutto dalla destra e l’ha reso il migliore d’Italia. Questo ha salvato migliaia di vite umane”. Secondo il sindaco di Roma, dunque, non tornare indietro e “avere una Regione ben governata, con un grande presidente capace di proseguire questa azione di rilancio, è importantissimo per tutti. Per questo sono sicuro che vincerà”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento