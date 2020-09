Regionali: l’incognita affluenza per il Pd. Zingaretti fa appello alla base M5s

AGI – Una campagna elettorale ventre a terra quella che sta conducendo il segretario nazionale del Partito Democratico per mettere al sicuro le regioni in bilico. I sondaggi non consentono tregue, visto che anche in regioni come Marche e Toscana la partita rimane aperta. Per non dire della Puglia. E proprio accanto a Michele Emiliano, in corsa per la riconferma in Puglia, Zingaretti ha sottolineato le difficoltà nelle quali è costretto a muoversi il Partito Democratico per l’impossibilità di stringere alleanze in tutte le regioni.

L’appello di Zingaretti

“La base del M5S ha votato e dopo molti anni ha dato indicazione chiara: unità per fermare le destre.

