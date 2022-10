Regionali Lombardia, Azione gela Pd: “Nostro nome entro l’anno”

No alle primarie, ai 5 stelle e a Letizia Moratti: “E’ la vice di Fontana. Non aspetteremo l’esito di questa storia che è tutta interna al centrodestra”. E’ un muro verticale quello alzato da Azione sul campo largo per le regionali in Lombardia di primavera. A gelare tutti, compreso Beppe Sala, freddo da giorni con gli autoconvocati del suo assessore Pierfrancesco Maran che vogliono i gazebo in ogni provincia sul modello americano (copyright della proposta Pierfrancesco Majorino), è stato stamane il coordinatore regionale del partito di Calenda, Niccolo’ Carretta, che partecipava- curiosità- a una conferenza stampa congiunta al Pd sul problema del trasporto ferroviario in regione.

CARRETTA: “NO A PRIMARIE E M5S, AMMASSO CONFUSO DI SIGLE”

“Le primarie non sono un’opzione percorribile al momento. Riteniamo che il tempo sia poco e quindi dobbiamo lavorare per cercare un profilo autorevole che possa portare avanti il nostro programma. Siamo a lavoro con una proposta da rivolgere a chi ci sta e vogliamo partire entro la fine dell’anno”, la linea di Carretta, che ribadisce il veto ai 5 stelle. “Azione è al lavoro per una proposta di rinnovamento della Lombardia, ma deve essere una proposta riformista e coerente con il lavoro che stiamo facendo a livello nazionale. Non può essere un ammasso confuso di più sigle ‘contro qualcosa’”.

IL DEM BUSSOLATI: “SONO VETI NAZIONALI, QUI SEMPRE STATI IN SINTONIA”

Immediata la replica del consigliere regionale dem Pietro Bussolati, che sabato era con Maran e Giuliano Pisapia. “Sono veti nazionali, qui dalla sanità ai trasporti siamo sempre stati in sintonia”.

