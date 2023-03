Regionali Lombardia, Fontana presenta la nuova giunta: c’è Bertolaso, ma non farà l’assessore

MILANO – Sette esponenti di Fratelli d’Italia, cinque leghisti, un civico (in lista Fontana) e due azzurri su 16 assessorati, più Guido Bertolaso come ‘uomo indipendente’ al Welfare. Giorgia Meloni ottiene dunque la maggioranza di assessori nella nuova giunta lombarda annunciata quest’oggi dal riconfermato Attilio Fontana, ma l’equilibrio tra Lega e FdI resta solido.

GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA FONTANA

Fratelli d’Italia si prende il Bilancio e la vicepresidenza, che vanno all’ex Forza Italia e neomeloniano Marco Alparone, e la Cultura, che va al vicesindaco di Gallarate Francesca Caruso. Non solo: Barbara Mazzali sarà il nuovo referente al Turismo, mentre Alessandro Beduschi farà l’assessore all’Agricoltura. Proseguendo tra le file meloniane, l’ex capogruppo FdI al Pirelli nella passata legislatura Franco Lucente sarà il nuovo assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, mentre Paolo Franco (anch’egli confluito poco tempo fa da Forza Italia) avrà le deleghe alla Casa e Housing sociale: conferma invece per Romano La Russa (fratello di Ignazio) alla Sicurezza.

Passando al Carroccio, Guido Guidesi e Massimo Sertori mantengono rispettivamente il loro posto allo Sviluppo economico e alla Montagna ed enti locali. Claudia Terzi cede la delega dei Trasporti a Lucente ma mantiene quella alle Infrastrutture e alle opere pubbliche, Elena Lucchini proseguirà a fare l’assessore alla Disabilità e Solidarietà sociale (sostituì l’attuale ministro Alessandra Locatelli), mentre l’ex presidente del Consiglio lombardo ed ex forzista Alessandro Fermi rappresenterà la Lega per quanto riguarda l’assessorato all’Università, alla Ricerca e all’Innovazione.

Venendo poi alla terza gamba di questa alleanza, Forza Italia, riesce ad ottenere due assessorati: quello ai Parchi e al Territorio, che andrà al capogruppo Gianluca Comazzi, e quello dell’istruzione, che sarà in capo a Simona Tironi. L’assessore all’Ambiente sarà invece il bresciano Giorgio Maione, candidato nella lista ‘Fontana Presidente’.

GLI ALTRI NOMI DELLA GIUNTA

Per quanto concerne i ruoli da sottosegretario, l’ex assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo (Lupiano) sarà quello alle relazioni internazionali, Lara Magoni (Fdi) sarà sottosegretaria allo Sport e Giovani, Mauro Piazza (Lega) invece sarà quello all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio e Ruggero Invernizzi (Forza Italia) quello al controllo patrimonio e digitalizzazione.

“Abbiamo cercato di fare una giunta che rappresentasse il più possibile i territori – afferma Fontana nel corso della presentazione della squadra a Palazzo Lombardia – e abbiamo voluto tenere conto che gli assessori perlopiù sono persone che hanno partecipato e anche quasi sempre vinto la loro battaglia elettorale, rappresentando un forte radicamento territoriale e una forte capacità di rappresentare i singoli terriori”. Agli assessori Fontana ha poi chiesto di “approcciare al lavoro con grande umiltà e soprattutto con grandissimo rispetto del Consiglio, vero luogo di rappresentanza della nostra regione”.

FONTANA: CONFRONTO SU GIUNTA HA RAFFORZATO COALIZIONE

“Credo che la coalizione da questo confronto esca rafforzata”, afferma il governatore Attilio Fontana nel corso del discorso introduttivo con cui a Palazzo Lombardia ha presentato la nuova squadra che governerà il territorio per i prossimi cinque anni. “Voglio sottolineare innanzitutto – prosegue il presidente rieletto – come la discussione per arrivare alla composizione della giunta si sia conclusa in maniera rapidissima: solo tre riunioni, che si sono concluse con due principi che erano alla base di tutto, ossia cercare di realizzare la miglior giunta possibile e cercare di mettere davanti l’interesse della coalizione e dei cittadini lombardi. Questi sono i due punti che non hanno mai mancato di essere presi in considerazione”, precisa Fontana.

SALVINI SODDISFATTO: LEGA BEN RAPPRESENTATA

“Buon lavoro ad Attilio Fontana, alla sua squadra e con orgoglio posso dire che la Lega è ben rappresentata nella giunta lombarda con gli assessori Elena Lucchini, Claudia Terzi, Alessandro Fermi, Guido Guidesi, Massimo Sertori e con il sottosegretario Mauro Piazza. Ricopriranno ruoli chiave per lo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale della Lombardia”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

ROMANO LA RUSSA: IMPORTANTE CHE VICEPRESIDENZA ANDASSE A FDI

“La vicepresidenza è importantissima ma non è qualcosa a cui tenevo, e non è una sconfitta. Noi abbiamo sempre richiesto, com’era ovvio, che venisse affidata ad uno di Fratelli d’Italia. Io sono il capodelegazione che è la cosa che conta di più in Giunta regionale”. Lo afferma Romano La Russa, fratello di Ignazio e assessore confermato alla Sicurezza nella nuova giunta appena annunciata da Attilio Fontana a Palazzo Lombardia.

