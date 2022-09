Regionali Lombardia: Fontana tiene duro, ma Sala vagheggia Moratti col centrosinistra

Tra conferme di candidatura e tentativi di sgambetto resta caldissimo il fronte delle regionali 2023 in Lombardia dopo il voto nazionale. Con un convitato di pietra- Letizia Moratti- che continua ad agitare i sonni di Attilio Fontana. Da giorni, ora pure pressato da Fdi che starebbe chiedendo un allargamento della sua delegazione in giunta da due a tre rappresentanti, il governatore uscente, più volte ricandidato da Matteo Salvini, in visita nella bergamasca, in risposta a una tv locale ha detto che la sua ricandidatura è “assolutamente confermata. Ieri abbiamo fatto un’analisi serena del voto (nel consiglio federale della Lega a Milano, ndr) e ripartiamo con lo stesso o maggiore entusiasmo di prima”.

GIUSEPPE SALA, SINDACO DI MILANO

SALA SPERA NEL CAMBIO DI CAMPO DELLA VICE: “CONOSCO LETIZIA E CONTINUERA’ LA SUA CORSA”

“È evidente che, conoscendo bene Letizia Moratti, credo continui la sua corsa. Il vero dubbio è se rimarranno in due, questo lo si capirà nelle prossime settimane”. Ad affermarlo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un’iniziativa in piazza Grandi, interpellato sull’eventuale derby per le regionali tra il governatore uscente Attilio Fontana e la sua vice, Letizia Moratti.

La possibilità che restino in due, e che magari Moratti alla fine guidi una coalizione di centrosinistra a trazione terzo polo- se anche Sala lo sperasse si guarda bene dal dirlo- insomma c’è. Il centrosinistra intanto non ha ancora scelto il suo nome: “Dicevo che bisognava trovarlo entro giugno, adesso non so quale sarà la formula che i partiti decideranno di mettere in campo. Io darò una mano, ma in questo momento- precisa infine Sala- non voglio essere protagonista della definizione di come si va avanti”.

