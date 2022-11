Regionali Lombardia, Letizia Moratti si candida con il Terzo Polo

MILANO – “Inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita, per la costruzione di una coalizione vincente”. Adesso è ufficiale, Letizia Moratti correrà con il sostegno del Terzo Polo nelle prossime elezioni lombarde. L’annuncio giunge direttamente dall’ex vicepresidente e assessore al Welfare della giunta di centrodestra guidata da Attilio Fontana. Moratti si è infatti dimessa dagli incarichi lo scorso 2 novembre, dopo aver annunciato la volontà di mettersi a disposizione come papabile prossimo presidente regionale e di fatto in opposizione alla ricandidatura dell’attuale governatore leghista.

“Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi- fa sapere Moratti- ho condiviso l†avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia”, un progetto “forte ed attento ai territori, e orientato- afferma- ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo”.

La collaborazione, come spiega l’ex vicepresidente della Regione Lombardia, “nasce sostenuta dall†ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo, ampiamente aperta all†adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni, con i quali realizzeremo- conclude- interessanti e positivi confronti”.

