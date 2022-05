MILANO – “Se arriverà un candidato che mette d’accordo tutti per carità, altrimenti faccio il tifo per le primarie perché credo che sia il miglior passo possibile per cominciare al meglio la corsa elettorale, e in quel caso, io perché no, ci sarei”. Nel caso le primarie vengano scelte come strumento più idoneo a individuare il candidato di centrosinistra alle prossime elezioni regionali lombarde, il capogruppo dem a Palazzo Pirelli Fabio Pizzul prenota un posto.

LEGGI ANCHE: Regionali Lombardia. Sala in campo, “ma non per forza candidato”

“IL CENTRODESTRA CI TEME”

Pizzul lo fa sapere parlando con la ‘Dire’ a margine dell’odierno Consiglio regionale. Sullo scontro tra M5S e Azione Pizzul non appare preoccupato, e replica alle accuse di Forza Italia, che accusa i dem di elemosinare alleanze. “Evidentemente il centrodestra ci teme, perché altrimenti non avrebbe tutto questo interesse per quella che è a tutti gli effetti una fase preliminare per definire una coalizione che noi auspichiamo sia la più ampia possibile”, precisa il capogruppo Pd. Insomma, “c’è tempo per organizzarsi, poi – osserva – è chiaro che ci sono diversità di vedute ma queste possono essere una ricchezza per costruire un’alternativa vera a una maggioranza lombarda che non sa più cosa dire e cosa dare a questa regione”. In poche parole, per Pizzul il centrodestra critica perché “questa volta è conscio che la partita è aperta”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Regionali Lombardia, Pizzul (Pd): “Tifo per le primarie, io corro” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento