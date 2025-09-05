regionali-puglia,-decaro-candidato-per-il-centrosinistra:-“andiamo-a-vincere”

(Adnkronos) – “Andiamo a vincere la campagna elettorale”. Antonio Decaro ufficializza così la sua candidatura a governatore della Puglia per il centrosinistra. L’annuncio arriva alla festa regionale dem a Bisceglie, dove alle 21 l’eurodeputato dem è arrivato sul palco con la segretaria del Pd Elly Schlein. Il sì di Decaro arriva a prescindere dalla presenza nelle liste Avs di Nichi Vendola, determinato a sua volta a confermare la sua candidatura alle regionali.

“La prima cosa che vi voglio dire è scusate. Scusate perché non ve lo meritate. Non vi meritate i pettegolezzi, i tira e molla, e i retroscena di queste settimana. Non se lo merita la Puglia. E di questo vi chiedo scusa e lo faccio perché da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione e da oggi parlerò solo di questo progetto politico, parlerò della Puglia, dei pugliesi, delle loro aspirazioni e ambizioni e dei sogni e lo farò come sempre senza fermarmi mai, lo farò per i pugliesi”, ha detto Decaro dal palco della Festa dell’Unità.

“Non potevo girare le spalle al mio popolo perché non ho mai girato le spalle alla mia gente e alla mia terra e non lo farò nemmeno questa volta. Io mi sono candidato perché ho fatto una promessa a un mio amico e se ci fosse ancora mi avrebbe detto ‘Antò mena, Antò mena’”, ha proseguito commosso Decaro. “Donato Metallo sarebbe stato qui questa sera e mi avrebbe detto ‘Antò mena’. Io questa sera ci sono per te, per voi per tutti. Andiamo a vincere la campagna elettorale e continuiamo il percorso per la nostra regione”, ha concluso.

“Grazie Antonio perché sarà una bellissima campagna elettorale fatta di temi concreti. Grazie perché sarà una sfida appassionante, al tuo fianco, con una coalizione progressista che ha chiesto a te direttamente il tuo impegno sapendo che è la candidatura più forte. Uniti e compatti vinceremo”, ha poi detto la segretaria del Pd Schlein dal palco.

“Sono stati dieci anni di governo che hanno prodotto risultati concreti e tangibili. Grazie a Michele Emiliano per il lavoro svolto in questi anni, per la capacità di unire innovazione e questioni sociali. Per lo spirito di squadra e la generosità dimostrata quando due giorni fa mi ha detto di essere disponibile a fare passo di lato per permettere una classe dirigente nuova che continuerà a fare affidamento sulla sua competenza. Voglio ringraziare tutti per questa bella partecipazione che animerà la costruzione del progetto”, ha concluso.