AGI – Cori, ovazioni, e anche qualche striscione di contestazione sul tema dell’immigrazione, hanno accolto Matteo Salvini a Otranto, nella seconda e penultima tappa della sua visita nel Salento che, dopo avere toccato stamattina Gallipoli e stasera la Città dei martiri, si concluderà domani a Galatone. Alla folla che lo attorniava chiedendogli, tra l’altro, di attivarsi per chiudere i porti e fermare le ondate di immigrazione di queste ultime settimane, il segretario della Lega ha risposto: “Otranto e l’Italia hanno bisogno dei turisti che pagano e non di quelli che sbarcano. Noi stiamo lavorando per avere scuole aperte e porti chiusi,

L’articolo Regionali: Salvini a muso duro su immigrazione e scuola proviene da Notiziedi.

