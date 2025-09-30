regionali,-salvini:-accordo-in-settimana-su-veneto-e-campania

“Per Lombardia più tempo, giusto che primo partito avanzi ambizioni”

Milano, 30 set. (askanews) – L’accordo sul candidato del centrodestra alle regionali in Veneto e Campania “conto” che arrivi “entro questa settimana perché si vota il 23 novembre, ormai siamo a fine settembre, quindi conto che si scelga entro questa settimana”. Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, a margine della presentazione del villaggio olimpico di Milano.Quanto alla Lombardia, ha continuato, “lì si vota nel 2028, quindi abbiamo tempo per ragionarci, poi è giusto che il primo partito avanzi le proprie disponibilità e le sue ambizioni su una regione straordinaria come la Lombardia. È giusto, io non dico ‘no, mai, non ne parlo neanche’, poi in Veneto, in Puglia e in Campania si vota tra un mese e 20 giorni, in Lombardia si vota fra più tempo e abbiamo più tempo”.