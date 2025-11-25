martedì, 25 Novembre , 25

Regionali, Schlein: governo contendibile, partita elezioni apertissima

Regionali, Schlein: governo contendibile, partita elezioni apertissima

“Uno sforzo unitario importante che ha premiato”

Roma, 25 nov. (askanews) – “Il messaggio di ieri è chiaro, il governo è contendibile, la partita verso le elezioni politiche è apertissima questo dicono i dati anche di questa tornata elettorale”. Così Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.”Una vittoria straordinaria di Antonio De Caro con 29 punti di distacco, una vittoria altrettanto straordinaria di Roberto Fico con 25 punti di distacco, un ringraziamento che voglio fare a nome di tutto il Partito Democratico a tutte le forze della coalizione progressista che per la prima volta in 20 anni abbiamo riunito in tutte e sette le regioni che andavano al voto in questa tornata, uno sforzo unitario importante che ha premiato”, ha aggiunto.

