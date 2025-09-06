sabato, 6 Settembre , 25
regionali,-schlein:-noi-siamo-uniti-ovunque,-la-destra-litiga
Regionali, Schlein: noi siamo uniti ovunque, la destra litiga

Regionali, Schlein: noi siamo uniti ovunque, la destra litiga

AttualitàRegionali, Schlein: noi siamo uniti ovunque, la destra litiga
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 6 set. (askanews) – “Con la candidatura di Antonio Decaro in Puglia possiamo dire che la coalizione progressista è finalmente in campo unita e compatta in tutte le Regioni che vanno al voto. La destra si deve abituare ad una coalizione progressista che è unita, che non farà il favore di dividersi ancora e che è in pista con tutti i suoi candidati”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando al controforum di Sbilanciamoci organizzato a Cernobbio, in concomitanza con il Forum TEHA.

“In queste settimane di lavoro mi ha colpita che non abbiamo litigato su nessuno dei candidati e invece abbiamo le forze di maggioranza che governano il Paese che stanno ancora litigando sui candidati. Infatti – ha sottolineato Schlein – ancora non sappiamo chi saranno gli sfidanti in Veneto, in Campania e in Puglia”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.