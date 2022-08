Regionali Sicilia, MiccichÃ©: “Tavolo del centrodestra o candido Prestigiacomo”

PALERMO – “Stefania Prestigiacomo ha tutti i presupposti per ricoprire il ruolo di presidente della Regione. Non mi piace imporre qualcosa, ma se qualcuno rifiuta di sedersi al tavolo del centrodestra che dovrà decidere la candidatura a governatore vorrà dire che farò una scelta autonoma candidando Prestigiacomo”. Così il presidente dell’Ars e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, nel corso del tradizionale incontro con la stampa parlamentare per la cerimonia di consegna del ventaglio a Palazzo dei Normanni di Palermo.

“Stefania Prestigiacomo rimane tra le protagoniste di questo tavolo – ha aggiunto Miccichè -, spero che ci si possa riunire al più presto e ufficializzare il nome della coalizione”.

“PRESTIGIACOMO CANDIDATURA AUTOREVOLE”

“La candidatura che proponiamo con Stefania Prestigiacomo – prosegue Miccichè – è assolutamente autorevole. Se dovessero verificarsi le dimissioni del governatore Musumeci, a quel punto il tempo sarebbe scaduto”. “A quel punto o viene fuori una candidatura migliore rispetto a quella di Stefania, oppure…”, ha aggiunto Miccichè. Il presidente dell’Ars punta molto sulla ex ministra dell’Ambiente: “Grandissima esperienza, due volte ministra e con le capacità e le conoscenze internazionali che servono al presidente della Regione. Ci punto molto, poi non voglio imporre né pretendere nulla. Se c’è un candidato migliore parliamone, altrimenti nel giro di pochissimi giorni avremo la conferma ufficiale”.

