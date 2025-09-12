Regionali, Tajani: per Fi no problemi, è Lega che deve risolverli

Roma, 12 set. (askanews) – Per quanto riguarda i candidati governatori per le prossime elezioni regionali che il centrodestra non ha ancora indicato “per Forza Italia non ci sono problemi, è la Lega che li deve risolvere e appena vorrà siamo pronti a discutere e a trovare i candidati unitari per il Veneto, per la Campania, per la Puglia. Io credo che in Puglia e in Campania servano candidati civici, poi si vedrà in Veneto cosa fare”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’evento ‘Azzurra Libertà’, in corso a San Benedetto del Tronto.