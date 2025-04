Regionali, Zaia: “FdI? È un nostro compagno di viaggio”

“Ogni partito difende il suo consenso e si muove in autonomia”

Venezia, 11 apr. (askanews) – “Fratelli d’Italia è un nostro compagno di viaggio e giustamente ogni partito difende il suo consenso, le sue idee, ognuno si muove in autonomia lo fa FdI, lo fa Forza Italia e lo farà anche la Lega, questa è una cosa assolutamente non discutibile. Dopo di che c’è un tema importante che è quello del Governo, non intendo sprecare le mie giornate a parlare di queste cose, vado avanti coi cantieri e inaugurazioni”. A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito alla possibile discesa in campo di FdI con un suo candidato alle regionali del Veneto, sottolineando di “consegnare un Veneto che ha una reputazione e una rispettabilità e a livello nazionale e internazionale che prima non aveva”.