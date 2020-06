Regionali, Zingaretti a Italia viva e M5s: “Ridicolo dividerci”

AGI – Il rischio di consegnare il Paese alla peggior destra è concreto: l’allarme nel Partito Democratico è scattato dopo la scelta di Italia Viva di sostenere un candidato alternativo a Michele Emiliano in Puglia. Per questa ragione il segretario del pd, Nicola Zingaretti, rompe gli indugi definendo “ridicoli” gli argomenti che ancora frenano le alleanze del centrosinistra unito nelle regioni: “Le destre combattono unite in tutte le Regioni, anche se spesso all’opposizione sono divise. Per fortuna con candidati deboli, contestati e già bocciati in passato dagli elettori. Invece tra le forze politiche unite a sostegno del Governo Conte prevalgono i no,

