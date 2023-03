Regione Lazio, la squadra di Francesco Rocca è pronta

“Si attende l’ufficializzazione, lunedì si insedia il Consiglio”

Roma, 11 mar. (askanews) – La squadra è pronta. Ad un mese e più dalle elezioni regionali che hanno portato Francesco Rocca a conquistare per il centrodestra la Regione Lazio, la Giunta che affiancherà il presidente Rocca nel governo del territorio è stata definita.

Ci sono volute settimane per raggiungere l’accordo tra i partiti che hanno sostenuto la candidatura di Rocca presidente. Fratelli d’Italia si presentava al tavolo delle trattative con l’ampio margine elettorale conquistato alle urne, e Forza Italia e la Lega hanno trattato fino a questa mattina per limare dettagli e incarichi anche in Consiglio regionale. C’è attesa per l’ufficializzazione che potrebbe arrivare o nel tardo pomeriggio di oggi o domattina.

Venendo ai possibili nomi dei futuri assessori, Fratelli d’Italia ne avrà sei e la delega alla sanità sarà in mano a Rocca, come annunciava da tempo lo stesso governatore. Due assessorati andranno alla Lega e altri due a Forza Italia. Per FdI, da quel che si apprende, a Giancarlo Righini e Fabrizio Ghera andranno rispettivamente Bilancio e Agricoltura, e Trasporti e Rifiuti. La vicepresidenza sarà in mano ad un’esponente di grande esperienza, Roberta Angelilli, che potrebbe avere la delega allo Sviluppo economico e alle attività produttive. Elena Palazzo potrebbe essere il nuovo assessore allo Sport, mentre Massimiliano Maselli all’Urbanistica, e Michele Nicolai dovrebbe avere l’incarico di guidare le Politiche sociali.

Per la Lega, Pasquale Ciacciarelli avrà la Cultura e Cinzia Bonfrisco il Turismo. Per Forza Italia, Giuseppe Schiboni potrebbe andare all’Ambiente e Luisa Regimenti alla Scuola.

Sul fronte del Consiglio regionale la presidenza dovrebbe essere nelle mani di Antonello Aurigemma di Fratelli d’Italia. E proprio lunedì è in calendario la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La regione per dieci anni nelle mani del centrosinistra si avvia ad una nuova stagione.

