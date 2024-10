Regione Lazio, Mof e Car al Fruit Attraction 2024 di Madrid

Ass. Righini: strategico fare sistema con realtà agroalimentari

Roma, 8 ott. (askanews) – Per la prima volta la Regione Lazio, attraverso l’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) ha unito le proprie forze con due delle principali realtà del settore ortofrutticolo del laziale: il Mof (Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi) e il Car (Centro Agroalimentare Roma).

In occasione di Fruit Attraction 2024, una delle principali fiere internazionali dedicate all’ortofrutta, in programma da oggi a giovedì 10 ottobre a Madrid, Arsial presenterà uno stand condiviso con MOF e Car, segnando un passo storico nella collaborazione tra enti chiave del settore agroalimentare.

“Fare sistema con le più importanti realtà agroalimentari della Regione – ha detto l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, presente a Madrid – è altamente strategico per un ulteriore sviluppo del settore. Un lavoro sinergico che sono convinto porterà i suoi frutti in termini di competitività, internazionalizzazione, innovazione e sostenibilità. il comparto agroalimentare, fin dal nostro insediamento, ha compiuto notevoli passi in avanti ed è nostra intenzione proseguire su questa strada con forza e determinazione”.