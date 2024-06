regione-lombardia-punta-sulla-regonalizzazione-del-sistema-laghi

Sul Sebino gestione della navigazione è già diretta

Milano, 7 giu. (askanews) – L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Lombardia Franco Lucente e il sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, sono intervenuti questa mattina all’evento inaugurale di ‘Ebs-Electric Boat Show 2024’, fiera dedicata al settore nautico, in programma dal 7 al 9 giugno a Laveno Mombello (Va). “La sostenibilità nella mobilità – ha dichiarato il primo – è un elemento imprescindibile per i nostri territori. Regione Lombardia crede particolarmente nell’elettrico, ad esempio in riferimento ai nostri laghi. Sul quello d’Iseo, di gestione diretta regionale, abbiamo finanziato per oltre 2,4 milioni di euro la realizzazione della motonave Predore, a propulsione ibrida diesel-elettrica, oltre al cofinanziamento di ulteriori 2 nuove unità navali a propulsione full electric, con entrata in servizio nel 2025. Progetti importanti che vorremmo estendere anche agli altri laghi della Lombardia.

“Per questo – ha concluso – sono convinto che la regionalizzazione del nostro sistema lacuale sia fondamentale per uno sviluppo armonico, sostenibile ed attrattivo dell’intero comparto. Un progetto da condividere con il Governo con l’utilizzo di diverse fonti energetiche, in grado di valorizzare la sostenibilità e raccogliere una sfida che ci porterà evidenti benedici organizzativi, economici, ambientali e turistici”.

“Laveno è sicuramente un comune all’avanguardia – ha commentato – con una forte attenzione alla sostenibilità, che ha saputo cogliere un’opportunità: quello della mobilità green” ha aggiunto Cattaneo. “Oggi bisogna fare i conti le diverse sensibilità dei turisti che vengono dall’estero – ha concluso – e che si aspettano di usare un mezzo di trasporto ad impatto zero: offrire questo servizio porta grandi vantaggi”.