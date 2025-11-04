martedì, 4 Novembre , 25
regione-lombardia,-sfiduciato-con-scrutinio-segreto-il-sottosegretatio-di-fdi
Regione Lombardia, sfiduciato con scrutinio segreto il sottosegretatio di FdI

Regione Lombardia, sfiduciato con scrutinio segreto il sottosegretatio di FdI

PoliticaRegione Lombardia, sfiduciato con scrutinio segreto il sottosegretatio di FdI
Redazione-web
Di Redazione-web

MILANO – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 44 voti favorevoli e 23 contrari la mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi (Fratelli d’Italia). Il testo, a prima firma Pierfrancesco Majorino (Partito democratico) e sottoscritto dalle opposizioni, è passato a scrutinio segreto grazie anche a 20 voti provenienti dalla stessa maggioranza, determinando una spaccatura nel centrodestra. Nel documento si chiede al presidente di “valutare la rimozione del Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, ritenendo non adeguata la sua permanenza in carica” poiché “le sue affermazioni ledono l’integrità istituzionale e la credibilità delle politiche regionali in materia di salute pubblica”. Il riferimento è ai contenuti pubblicati sui social dalla sottosegretaria e ritenuti no-vax dalle opposizioni.

FDI: CONFRONTO CON FONTANA NELLE PROSSIME ORE

“Prendiamo atto di quanto successo in
aula ma siamo convinti che il nostro gruppo abbia sostenuto la
nostra posizione, guardiamo avanti e ci confronteremo con il
presidente Fontana nelle prossime ore”. Lo dichiara il capogruppo
di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale lombardo, Christian
Garavaglia, dopo l’approvazione della mozione di sfiducia contro
la sottosegretaria regionale Federica Picchi, esponente dello
stesso partito.
“Sicuramente c’è stato qualche franco tiratore perché i numeri
parlano chiaro, analizzeremo il voto”, aggiunge Garavaglia,
lasciando intendere che il tema sarà al centro di un chiarimento
politico interno alla maggioranza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.