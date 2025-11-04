regione-lombardia,-sfiduciato-con-scrutinio-segreto-il-sottosegretatio-di-fdi

MILANO – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 44 voti favorevoli e 23 contrari la mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi (Fratelli d’Italia). Il testo, a prima firma Pierfrancesco Majorino (Partito democratico) e sottoscritto dalle opposizioni, è passato a scrutinio segreto grazie anche a 20 voti provenienti dalla stessa maggioranza, determinando una spaccatura nel centrodestra. Nel documento si chiede al presidente di “valutare la rimozione del Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, ritenendo non adeguata la sua permanenza in carica” poiché “le sue affermazioni ledono l’integrità istituzionale e la credibilità delle politiche regionali in materia di salute pubblica”. Il riferimento è ai contenuti pubblicati sui social dalla sottosegretaria e ritenuti no-vax dalle opposizioni.

FDI: CONFRONTO CON FONTANA NELLE PROSSIME ORE

“Prendiamo atto di quanto successo in

aula ma siamo convinti che il nostro gruppo abbia sostenuto la

nostra posizione, guardiamo avanti e ci confronteremo con il

presidente Fontana nelle prossime ore”. Lo dichiara il capogruppo

di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale lombardo, Christian

Garavaglia, dopo l’approvazione della mozione di sfiducia contro

la sottosegretaria regionale Federica Picchi, esponente dello

stesso partito.

“Sicuramente c’è stato qualche franco tiratore perché i numeri

parlano chiaro, analizzeremo il voto”, aggiunge Garavaglia,

lasciando intendere che il tema sarà al centro di un chiarimento

politico interno alla maggioranza.

