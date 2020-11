MILANO (ITALPRESS) – Fino all’8 dicembre è possibile partecipare alla Giornata della Colletta Alimentare, quest’anno organizzata su più giorni e con modalità che si sono rese necessarie per il rispetto dei protocolli anti Covid.

All’iniziativa hanno aderito il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini che si sono recati in uno dei punti vendita in cui si può compiere un gesto solidale, ancora più importante nell’anno della pandemia.

“L’iniziativa del Banco Alimentare – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – si ripete da anni, sempre con grande successo e partecipazione da parte della popolazione.

L’articolo Regione Lombardia sostiene la colletta del Banco Alimentare proviene da Notiziedi.

