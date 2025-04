regione,-rostan-(lega):-dalla-provincia-di-napoli-tante-adesioni-per-i-comitati-“zinzi-presidente”

“L’azione costante e incisiva della Lega finalizzata alla promozione e all’ascolto dei territori sta dando in Campania i primi frutti. In provincia di Napoli stiamo registrando tantissime adesioni di persone pronte a sostenere i comitati per la candidatura a Presidente della Regione Campania del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi.

Un segnale importante che premia l’attenzione che la Lega, con i rappresentanti nel governo, con i suoi parlamentari, gli esponenti di partito e i rappresentanti istituzionali, sta dedicando al rilancio dei comuni grandi e piccoli della nostra regione che costituiscono la base sulla quale costruire il rilancio economico, sociale e occupazionale della Campania”.

Lo ha dichiarato Michela Rostan (nella foto con Gianpiero Zinzi), responsabile regionale della Lega per le politiche sociali e della disabilità e promotrice dei comitati.

Secondo Rosaria Borrelli, capogruppo della Lega al Comune di Napoli, “il movimento spontaneo che sta nascendo in questi giorni in tutta la Campania a sostegno della candidatura di Giampiero Zinzi a Presidente della Regione, costituisce una prima importante attestazione sull’ottimo lavoro svolto da Giampiero come coordinatore regionale del partito.

Ritengo la sua candidatura una scelta vincente, la migliore possibile per raggiungere quella inversione di tendenza che consentirebbe di cancellare 10 anni di malgoverno e clientelismo che hanno caratterizzato la politica di Palazzo santa Lucia.

Sostengo in modo convinto questa richiesta di candidatura ritenendola l’unica in grado di cambiare davvero le cose nell’interesse dei cittadini campani e della città di Napoli”.