Regione Veneto valuta stop alle seconde case per chi arriva da fuori

VENEZIA – La Regione Veneto sta valutando la possibilità di emettere un’ordinanza per vietare a chi vive in un’altra Regione di raggiungere la seconda casa in territorio veneto. Lo spiega il presidente della Regione Luca Zaia, rispondendo alle domande dei giornalisti oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale. “Stiamo soppesando la decisione mille volte perché per noi i nostri ospiti sono sacri e se uno ha una seconda casa in Veneto vuol dire che lo ama”, afferma Zaia. “Vedremo, anche il dipartimento prevenzione sta valutando la decisione, con molta lucidità”. Lo stop riguarderebbe in ogni caso gli spostamenti da altre Regioni e non gli spostamenti verso le seconde case da un Comune veneto all’altro.

