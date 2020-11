La giunta investe 4 milioni per buoni da 10 euro per 22 mila docenti di elementari e medie di Roma. L’obiettivo è decongestionare i mezzi pubblici. I ragazzi del Cavour per protesta in Dad fuori da liceo Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Regione, voucher taxi per gli insegnanti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento