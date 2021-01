“Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid”, dice Marco Cappato

AGI – La mancata pubblicazione di tutti i dati sui pazienti Covid da parte delle Regioni e dell’Istituto Superiore della Sanità rappresenta “un comportamento criminale nel pieno di una pandemia”. E’ la considerazione resa all’AGI da Marco Cappato che arriva a diatriba in pieno corso tra la giunta lombarda e l’Iss sulle cifre che hanno determinato per errore la zona rossa nella regione più colpita dal contagio.

“Da 10 mesi chiediamo la pubblicazione di tutti i dati”

Il tesoriere dell’associazione ‘Luca Coscioni’ si riferisce, in particolare, allo scambio contenuto in un documento interno alla Regione tra un funzionario dell’Istituto e un tecnico di Palazzo Lombardia in cui il primo afferma che “noi non pubblichiamo il dato delle comorbilità ma abbiamo pressioni enormi al riguardo da stampa,

