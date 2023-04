Regioni, prossima conferenza Arlem a ottobre in Sardegna

Accolta la richiesta del presidente del Consiglio regionale Pais

Roma, 25 apr. (askanews) – La prossima conferenza plenaria dell’Arlem, l’Assemblea regionale euromediterranea, sarà organizzata in autunno in Sardegna. Questa mattina è stata infatti accolta, all’unanimità, la candidatura presentata dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, intervenuto a Rabat durante i lavori della 9a Conferenza della Commissione per lo Sviluppo sostenibile territoriale dell’Arlem.

Dopo oltre 10 anni la sede della prossima Conferenza sarà dunque ospitata in Italia e per la prima volta in Sardegna.

“Si tratta – ha spiegato Pais in una nota – di un grande evento di carattere internazionale che coinvolge oltre 40 Stati tra cui Egitto, Turchia, Algeria, Marocco, Siria, Tunisia, Israele, Giordania, Libano, Palestina. Per la Sardegna è una grande occasione per intrecciare sempre di più relazioni economiche e politiche tra i Paesi del Mediterraneo ma anche, in questo particolare momento storico, per contruire ponti tra popoli e rafforzare la pace”.

“La presenza dei rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo e dell’Unione europea sarà anche l’occasione del rafforzamento di una maggiore coscienza, finora insufficiente, dell’Europa verso i problemi legati alla condizione insulare”, ha aggiunto Pais.

continua a leggere sul sito di riferimento