Regolamento sugli imballaggi, c’è l’accordo tra le istituzioni Ue

Concluso il negoziato iniziato stamattina, a breve i dettagli

Bruxelles, 4 mar. (askanews) – E’ stato chiuso con un accordo, a Bruxelles, il negoziato che era iniziato stamattina tra i rappresentanti del Parlamento europeo, della presidenza di turno belga del Consiglio Ue e della Commissione sul nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggi, un soggetto particolarmente sensibile per il governo e diversi gruppi d’interesse italiani. “Abbiamo l’intesa. Accordo storico e insperato a fine giornata a Bruxelles per mettere in sicurezza il settore degli imballaggi europei sui binari dell’economia circolare”, ha scritto la relatrice del Parlamento europeo, la liberale belga Frédérique Ries sul suo account X (ex Twitter).

Non si conoscono ancora nei dettagli i termini dell’accordo. Il governo italiano sperava di riuscire a ottenere alcune modifiche rispetto alla posizione negoziale (“approccio generale”) del Consiglio Ue, con uno spostamento dell’equilibrio a favore delle posizioni del Parlamento europeo, in particolare riguardo alla soppressione di diversi divieti di imballaggi in plastica monouso e di alcuni obiettivi più stringenti sul riuso degli imballaggi.