Reguilòn, il Real Madrid non fa sconti: c’è una clausola! I dettagli

Trattativa difficile quella di Sergio Reguilòn. Il terzino del Real Madrid in fatti è in uscita dal club della capitale spagnola, ma non sarà affatto semplice…

Reguilòn, il Real Madrid non lo lascia andare facilmente

Chiaramente Zidane sa bene quanto vale il terzino che rientra da Siviglia. Marca però riporta come il tecnico dei blancos sia certo che il ragazzo non sia ancora in grado di giocare per il Real Madrid. La società lo ha messo in vendita con un cartellino al collo: 30 milioni di euro. Niente fretta però, perché c’è anche convinzione nel fatto che in futuro possa crescere: spunta quindi una clausola di recompra…

Molti club europei sono interessati, inizialmente lo era anche il Napoli. Adesso si sta per scatenare un’asta: Manchester Utd, Tottenham, Inter e Juventus sono alla finestra.

