Reguilon-Napoli, Giuntoli studia l’affare: il Real Madrid spinge per la cessione. Pronto il piano B

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce in merito alla trattativa che vede il Napoli coinvolto nella situazione Reguilon.

Reguilon verso il Napoli

“Il problema potrebbe sorgere a sinistra, dove Mario Rui non può sopportare il peso di un’intera stagione, considerato che Ghoulam è fuori gioco da tempo e verrà ceduto. Allora, Giuntoli è in contatto con l’entourage di Sergio Reguilon, 23 anni, il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid. Nella stagione appena conclusa, l’esterno sinistro ha giocato in prestito col Siviglia che vorrebbe tenerlo, ma il Real intende cederlo a titolo definitivo e non più in prestito secco. Una formula, invece, che piace al Napoli, e allora, l’operazione potrebbe andare per le lunghe. Così Giuntoli tiene d’occhio anche l’ esterno del Legia Varsavia, Mikal Karbownik, 19 anni, che rappresenta l’alternativa allo spagnolo”.

Le parole di Monchi sul calciatore

Monchi, direttore Sportivo del Siviglia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport prima calcio d’inizio della semifinale di Europa League contro il Manchester United in merito a Sergio Reguilon e l’interesse del Napoli. Queste le sue parole sul giocatore di proprietà del Real Madrid, in prestito agli spagnoli.

“Sarà un nostro giocatore fino a fine stagione poi tornerà al Real Madrid, ha fatto un campionato incredibile”.

