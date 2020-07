Reja: “Mi piacerebbe vedere il rinnovo di Hysaj con il Napoli”

L’arrivo del tecnico Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli ha cambiato il destino di diversi calciatori. Tra questi sembrerebbe esservi anche il nome del terzino albanese, Elseid Hysaj. Il calciatore sembrava essere ad un passo dall’addio mentre, nelle ultime settimane, è avanzata l’ipotesi di un nuovo rinnovo contrattuale. Sul momento del calciatore si è soffermato anche Edy Reja, commissario tecnico dell’Albania, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Albania, le parole di Reja

“Gattuso è entrato nella testa dei calciatori che prima non erano squadra. Ora è determinante anche chi non gioca o gioca poco. Il campionato non è ancora finito ed il Napoli può ancora dire la sua. L’allenatore ha dato fiducia anche a Hysaj che sta facendo buone prestazioni sia a sinistra che a destra. Quel che importa a me è che giochi. Mi farebbe piacere vederlo rinnovare con gli azzurri.

Kumbulla? In passato ne ho parlato con Giuntoli consigliandolo anche di seguirlo, infatti era tutto chiuso. Poi è saltato tutto perché il calciatore voleva fare alcune valutazioni. Kessie mi ricorda Gattuso ma ha anche una buona tecnica ed ha tempi di inserimento. Si rivelerebbe un bel colpo di mercato per il Napoli”.

