Reja su Atalanta-Napoli: “Mi rivedo in Gattuso. Gasp al top è perfetto”

Il tecnico, ex di entrambe le squadre, gioca la sfida di Coppa Italia: “Rino è in difficoltà, mi dispiace: stavolta dovrà bloccare le fasce, lì nerazzurri devastanti”

