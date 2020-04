Reja: “Vorrei il calcio ripartisse, ma priorità alla salute. Rrahmani? Complimenti al Napoli”

Il commissario tecnico dell’Albania, Edy Reja, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sull’acquisto invernale del Napoli: Amir Rrahmani

Edy Reja, commissario tecnico dell’Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal:

Qui il calcio albanese è completamente fermo. Soltanto in Germania e in Austria lavorano in gruppetti di quattro o cinque. Ma ovviamente loro hanno avuto meno casi rispetto all’Italia