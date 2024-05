reka-consulting:-innovazione-e-performance-nel-digital-marketing

Leonardo Delzoppo: Visione e Strategia per il Futuro Digitale

Roma, 8 mag. (askanews) – In un ecosistema digitale sempre più competitivo, Reka Consulting emerge come un faro di innovazione e creatività. Fondata nel 2017 dal giovane e visionario Leonardo Delzoppo, classe 1993, l’agenzia incarna l’innovazione e l’efficienza nel campo del digital marketing.Leonardo Delzoppo ha iniziato il suo percorso nel mondo digitale con l’e-commerce di abbigliamento Sweetstore nel 2012, un periodo in cui il panorama degli e-commerce non era ancora così densamente popolato come oggi. Questo progetto continua a prosperare sotto la gestione di Reka Consulting.”Ciò che contraddistingue il Reka Consulting – sottolinea Leonardo Delzoppo, Founder & Managing Director di Reka Consulting – è il concetto di win win: infatti quando entra un cliente in agenzia la prima cosa che andiamo a fare con il nostro team formato da più di 20 persone o che hanno un’età media di 30 anni, è proprio un audit preliminare; andiamo a studiare dalla A alla Z tutto ciò che concerne il cliente, studiamo i suoi competitors e chi è il pubblico di riferimento. Andiamo a capire quali sono i punti di forza e debolezza di questo cliente”.L’innovazione è al centro della filosofia di Reka Consulting, che rappresenta un’avanguardia nel marketing digitale: “Reputiamo che non esiste una formula magica da applicare per qualsiasi cliente – prosegue Delzoppo – ma va sviluppata una strategia marketing taylor-made quindi cucita su misura sul cliente. Proprio per questo non vogliamo essere considerati come dei meri consulenti ma proprio come un partner strategico che guida al successo digitale ogni suo cliente”.