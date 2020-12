Remiro, l’agente: “Rispetta Napoli, magari in futuro giocherà in azzurro. La Sociedad sarà offensiva”

Francesc Valdivieso, agente di Alejandro Remiro, portiere della Real Sociedad che giovedì affronterà il Napoli in un match decisivo per le sorti di entrambe in Europa League, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Remiro, parla l’agente

“La Real Sociedad giocherà nel suo solito stile, non snaturerà nulla, affrontando il Napoli in maniera offensiva. Gli spagnoli giocano sempre nella stessa maniera, sia nella Liga che in Europa League, non so dire da cosa dipenda la differenza di risultati. Magari può aver influito il turnover, nel girone ha dovuto affrontare avversari che scendevano in campo con un atteggiamento difensivo. Alex ha un grandissimo rispetto per il Napoli, arriva da una doppia vittoria per 4-0. Giocarci un giorno? Per la crescita di un giocatore è importante provare vari campionati, il calcio italiano ci farebbe piacere. E chissà, magari proprio al Napoli”.

