RemTech Expo, Paparella: occasione unica di dibattito

General Manager presenta in Senato 18esima edizione

Roma, 12 set. (askanews) – “RemTech Expo è occasione unica di dibattito sui grandi temi del futuro. Un Hub Tecnologico Ambientale specializzato su argomenti focali quali risanamento, rigenerazione e multitransizione per lo sviluppo del terzo millennio, che verranno ampiamente dibattuti nel corso della tre giorni. Un evento emerito per il secondo anno, con la medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento prezioso per tutta la nostra comunità, impegnata quotidianamente nella riflessione, nella condivisione e nella costruzione di un supporto fattivo al Paese e all’Europa sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile. Un evento che affonda le Sue radici nella conoscenza e nella collaborazione permanente pubblico-privata e che si moltiplica segnando oggi un incremento importante in termini di imprese coinvolte e Paesi presenti e rappresentando un punto di riferimento imprescindibile di riflessione e azione. Una comunità, qualificata ed ampia, formata da enti governativi, pubblica amministrazione, organi di controllo, associazioni, società private, start up, università, centri ricerca, professionisti, in grado di sviluppare idee e proposte nell’ambito dei momenti di confronto e di un’intensa attività di networking, sessioni congressuali, gruppi di lavoro, corsi di aggiornamento, laboratori e serate culturali che caratterizzeranno questa nuova ed innovativa edizione”.Lo ha evidenziato il consigliere delegato di Ferrara Expo e General Manager RemTech Expo Silvia Paparella in occasione della presentazione al Senato della diciottesima edizione di RemTech Expo, in programma a Ferrara Expo dal 18 al 20 settembre.