Remtech Expo,Paparella:eventi meteo possono causare danni profondi

In alcune zone Emilia Romagna caduti fino a 300 mm pioggia in 24h

Roma, 18 mag. (askanews) -“L’Emilia-Romagna in queste ore è colpita da un’alluvione senza precedenti. L’origine delle abbondantissime piogge sembra poter essere attribuito ad un fronte occluso lungo l’Adriatico, alimentato da un ciclone presente più a Sud, che martedì scorso ha richiamato aria fredda da Est. Tale particolare scenario ha generato piogge intense soprattutto in alcune aree dove sono caduti fino a 300mm di pioggia in 24 ore, pari alla pioggia che cade normalmente in due mesi. I terreni, già saturi dopo gli eventi straordinari dell 1-4 Maggio, non hanno avuto, in occasione di questo secondo evento straordinario, adeguata capacità di assorbimento delle precipitazioni che, in poco tempo, ha ingrossato irrimediabilmente i torrenti. In poche ore il livello dei torrenti è aumentato anche di 10 metri, generando, in taluni casi, rotture degli argini a discapito dei centri abitati e delle infrastrutture. Il Presidente e la Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna, sin dai primi segnali di allerta, stanno lavorando alla messa in sicurezza dei cittadini soprattutto, in stretta collaborazione con la Protezione Civile. Ringraziamo chi è direttamente coinvolto nelle operazioni, siamo vicini ai cittadini della nostra Regione e ci mettiamo sin d’ora a disposizione per poter dare, come comunità specializzata, un contributo fattivo”. Lo dichiara in una nota la Geologa Silvia Paparella a capo del più importante appuntamento annuale sui temi del dissesto idrogeologico, RemTech Expo.

