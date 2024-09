RemTech, Ventura (Oice): cerchiamo disperatamente ingegneri per opere Pnrr

Ci servono laureati STEM: architetti, geologi e biologi

Ferrara, 20 set. (askanews) – “Noi come progettisti stiamo cercando disperatamente laureati STEM, ingegneri, architetti, geologi e biologi per cercare di soddisfare questa grande richiesta di lavoro” dovuta al moltiplicarsi dei progetti di realizzazione di opere con i fondi del Pnrr. Lo ha detto Francesco Ventura, consigliere Oice, Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza aderente a Confindustria, nel corso di un panel dedicato a “Sostenibilità e Pnrr verso il Green Deal” a RemTech Expo, l’Hub Tecnologico Ambientale in corso alla fiera di Ferrara. “Come momento storico per le opere Pnrr stiamo lavorando tantissimo, sia come progettisti che come imprese – ha dichiarato Ventura -. La prima impresa italiana del settore ha attivi una cinquantina di cantieri in Italia, di cui 19 al Sud. Noi come progettisti stiamo cercando disperatamente laureati STEM, ingegneri, architetti, geologi e biologi per cercare di soddisfare questa grande richiesta di lavoro”.