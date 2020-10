Per il direttore del Mario Negri “dove il virus è circolato tanto in passato a me sembra che circoli molto meno e con effetti diversi»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Remuzzi: “Salgono i contagi? Contano i ricoveri, in Lombardia il virus circola meno» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento