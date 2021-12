‘Renatino lavora 365 giorni l’anno’, è bufera sullo spot del Parmigiano Reggiano. Fresi: “È finzione”

di Mattia Caiulo e Maria Rita Graziani

ROMA – È polemica sul nuovo spot del parmigiano reggiano, nel quale un operaio (Renatino) confessa di lavorare 365 giorni l’anno e di essere lo stesso felice. A puntare il dito contro il video anche Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana che su Facebook scrive: “Francamente non capisco: il consorzio Parmigiano Reggiano investe 8 milioni di euro in comunicazione per rilanciare il prodotto nel mondo. E si inventano uno spot simile con un operaio Renatino che lavora 365 giorni l’anno, che non ha mai visto il mare, la neve, o Parigi. Ed è felice. Ma davvero?”. Fuori “dagli spot patinati- prosegue il leader di SI- i tanti Renatino d’Italia direbbero che sono stressati, che stanno invecchiando nelle aziende senza manco godersi gli affetti. Che hanno messo al mondo i figli per farseli crescere dai nonni. Che così non è vita e che spesso non hanno nemmeno soldi a sufficienza per togliersi qualche sfizio”. Dunque, raccomanda Fratoianni, “proviamo a raccontare come vive davvero chi lavora, altrimenti ci facciamo del male. Caro Parmigiano Reggiano sei buono ma cambia registro”.

A scagliarsi su Facebook contro la pubblicità, tratta dal mediometraggio Gli Amigos, diretto da Paolo Genovese, anche Christian Raimo, scrittore e assessore alla cultura del Municipio 3 di Roma: “Dopo aver visto questa pubblicità a me viene solo voglia di gorgonzola e luddismo”, scrive.

LA REPLICA DI FRESI

Nello spot compare anche il noto attore Stefano Fresi, che ha replicato ai tanti messaggi di sdegno arrivati dal web con un video messaggio pubblicato su Instagram. “È un’opera di finzione, serve a magnificare il prodotto. È il senso della pubblicità- spiega- Non è un documentario sullo sfruttamento dei lavoratori, in cui si fa vedere che i lavoratori del parmigiano stanno così”. E a chi lo accusa dicendo che ‘chi fa pubblicità o è senza soldi o è senza vergogna’ risponde elencando il nome di grandi interpreti del passato e del presente protagonisti di spot pubblicitari (come Ferruccio Amendola, Gigi Proietti e George Clooney), “personaggi molto più illustri di me e di chi ha scritto questa frase infelice”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Fresi (@stefano.fresi)

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo ‘Renatino lavora 365 giorni l’anno’, è bufera sullo spot del Parmigiano Reggiano. Fresi: “È finzione” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento