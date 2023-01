Renato Zero, il 3 maggio a Roma si aggiunge una nuova tappa live

La quarta nella Capitale del tour Zero a Zero-Una sfida in musica

Roma, 31 gen. (askanews) – Salgono a quattro gli appuntamenti live a Roma con “Renato Zero! Zero a Zero – Una sfida in musica”, il tour nei principali palazzi dello sport italiani prodotto da Tattica e in partenza a marzo 2023, si arricchisce di una nuova data nella Capitale in programma mercoledì 3 maggio 2023 al Palazzo dello Sport.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 11 di giovedì 2 febbraio.

Per riabbracciare il pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo, Renato Zero da marzo a maggio girerà l’Italia portando sui palchi tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. Firenze, Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli, Roma – queste le città che si preparano ad ospitare il tour: 22 appuntamenti – con numerose repliche nelle più importanti città e la nuova data nella sua Roma a chiudere il cerchio – per questa “sfida in musica” tra i due eterni contendenti, Renato & Zero, sulle note degli iconici brani che hanno segnato intere generazioni.

