martedì, 12 Agosto , 25

Sinner lo costringe agli ‘straordinari’, la reazione di Vagnozzi scatena i tifosi

(Adnkronos) - Jannik Sinner costringe agli straordinari... Simone...

Gaza, c’è un candidato governatore: è l’uomo d’affari Samir Halilah

(Adnkronos) - E' quello di Samir Halilah, imprenditore...

Animatore rifiuta lavoro a Rimini, Luca Bizzarri: “Credono di cambiare il mondo con Tik Tok”

(Adnkronos) - "I giovani di oggi pensano che...

Donna investita e uccisa a Milano, Salvini: “Radere al suolo il campo rom”

(Adnkronos) - Sono stati rintracciati in un campo...
Renato Zero riabbraccia Loredana Bertè: “Sei un mito”

Grande sorpresa sul palco del concerto di La Spezia

La Spezia, 12 ago. (askanews) – Un’estate ricca di emozioni per Loredana Bertè che sta girando l’Italia con il suo “50 da Ribelle Tour”. Nell’ultima data di La Spezia ha incantato il pubblico cantando tutti i suoi grandi successi del passato fino ai più recenti e nonostante il grande caldo è stata stoica ed impeccabile. E dopo Vasco Rossi, che si era dichiarato figlio di Loredana con un post su IG, a sorpresa un “altro fan d’eccezione” già avvistato al concerto di Roma è salito sul palco a sorpresa per celebrare con il grande successo di Loredana: è stato proprio Renato Zero suo fratello storico, accolto dagli applausi del pubblico ad abbracciarla e dirle “Sei un mito”.Come in ogni concerto, Bertè avvolta nella bandiera della Palestina, sta ricordando il dramma di Gaza intonando il suo “Rap di fine secolo”, scritto da lei trent’anni fa incredibilmente attuale da sembrare composto oggi. E alcuni fortunati fan, durante lo show, muniti di parrucche blu e bandane con la scritta Ribelle, sono stati scelti per salire sul palco e intonare con lei “Figlia di…”.

