Renault 5 E-Tech Electric è Car of The Year 2025

Gruppo francese vince il premio per il secondo anno consecutivo

Milano, 10 gen. (askanews) – E’ la Renault 5 E-Tech Electric, gemella dell’Alpine A290, la vincitrice del premio Car of The Year dell’Anno 2025. Si tratta della seconda vittoria consecutive per Renault che lo scorso anno si è aggiudicata il premio con la Scenic E-Tech Electric. L’annuncio è stato dato in occasione dell’apertura del Salone dell’Auto di Bruxelles.

E’ la seconda volta nei 62 anni di storia del premio che un marchio vince per due anni consecutivi, dopo il successo nel 1995 e nel 1996 di Fiat Punto e Fiat Bravo.

La Renault 5 E-Tech Electric ha battuto le altre 6 finaliste tutte elettrificate o 100% elettriche: Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, Citroen C3/e-C3 ibrida ed elettrica, la plug-in Cupra Terramar, Dacia Duster, e le bev Hyundai Inster e Kia EV3.

A votare 60 giudici provenienti da 23 paesi europei che hanno selezionato le 7 finaliste fra 42 modelli candidati. Il premio Car of The Year è stato creato nel 1963 ed è organizzato da 9 autorevoli riviste di settore, fra cui Auto per l’Italia.