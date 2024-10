Renault amplia partnership con Suez nell’economia circolare

Gruppo leader in gestione rifiuti rileverà 20% The Future is Neutral

Milano, 3 ott. (askanews) – Renault e Suez, partner storici per il riciclo dei rifiuti metallici e la valorizzazione dei veicoli a fine vita, consolidano ulteriormente la loro a sostegno della transizione ecologica del settore auto.

Nel dettaglio Suez rileverà il 20% di The Future is Neutral, azienda attiva nell’economia circolare dell’industria automotive creata da Renault che manterrà l’80%. The Future is Neutral può contare su 140 milioni di euro di risorse fornite dai due azionisti per finanziare la crescita.

“L’ingresso di Suez in The Future Is Neutral è un’ulteriore prova della validità del modello che abbiamo realizzato. I nostri investimenti congiunti ci permetteranno di accelerare il processo per raggiungere il nostro obiettivo: offrire una piattaforma aperta di economia circolare in grado di rispondere alle esigenze di tutto il settore auto”, ha dichiarato Luca de Meo, Ceo del gruppo Renault.

“Garantire gli approvvigionamenti di materie prime seconde sarà una sfida fondamentale per il settore automobilistico nei prossimi anni. Le nostre competenze a livello di riciclo e valorizzazione dei rifiuti ci consentiranno di sostenere la trasformazione del settore verso una maggiore circolarità e di ridurne la dipendenza dalle materie prime vergini”, ha spiegato Sabrina Soussan, Ceo di Suez.