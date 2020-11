L’Umbria accoglie la presentazione del nuovo Renault Captur E-Tech plug-in hybrid. Terra di spiritualità e di meditazione è stata scelta per simboleggiare la rigenerazione anche nel mondo automobilistico con un sistema che permette di viaggiare in modalità elettrica senza lo stress da ricarica. Ed è proprio dall’esperienza in Formula 1 che Renault ha trasposto la gestione dell’energia e l’innovativa trasmissione multi-mode con innesto a denti priva di frizione nel Nuovo Captur. Dal suo lancio, nel 2013, il SUV compatto Renault è stato il più venduto in Italia. L’anno scorso ennesimo record con 30.000 veicoli. Piacevole da guidare con la coppia immediatamente disponibile e l’accelerazione istantanea.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Renault Captur E-Tech plug-in Hybrid, dalla F.1 alla strada proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento