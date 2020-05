Renault: Macron incontra l’ad del gruppo e presenta un piano di emergenza per il settore

“L’emergenza sanitaria ha inferto un duro e brutale colpo all’industria automobilistica francese. Fa parte della nostra economia, ci sono migliaia di posti di lavoro. Il nostro sostegno aumenterà in modo massiccio”. Lo ha detto il presidente francese Emanuel Macron su Twitter.

Allo studio del presidente c’è un piano di sostegno per il settore pesantemente colpito dai due mesi di lockdown dettati dalla pandemia di Covid-19. Il capo dell’Eliseo è atteso nel pomeriggio in una fabbrica di Valeo, specializzata nella componentistica per la produzione di autoveicoli, a Etaples, vicino a Le Touquet (Pas de Calais), per annunciare un piano che riguarda,

