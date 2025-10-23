renault:-ricavi-9-mesi-a-39,1-mld-(+3,7%),-guidance-confermata

Milano, 23 ott. (askanews) – Il gruppo Renault ha registrato nei primi nove mesi del 2025 un fatturato di 39,1 miliardi di euro, in aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+5,1% a tassi di cambio costanti). I ricavi dell’Automotive sono saliti a 34,3 miliardi (+1,7%).

Nel terzo trimestre, il gruppo francese ha realizzato un fatturato consolidato di 11,4 miliardi (+6,8%), con 9,8 miliardi generati dal comparto Auto (+5%). Le vendite globali del gruppo sono aumentate del 9,8% nel trimestre a 529.486 unità, spinte da un +14,9% sui mercati internazionali e da un +7,5% in Europa. Nei nove mesi, le immatricolazioni mondiali hanno toccato 1,7 milioni di unità (+3,8%), confermando Renault come terzo costruttore europeo.

Tutti i marchi del gruppo sono in crescita: Renault si è piazzato al terzo posto in Europa con oltre il 20% di quota EV nel trimestre e la Renault 5 E-Tech leader del segmento B elettrico; Dacia resta focalizzata sui clienti retail con la Sandero al primo posto tra le auto più vendute nel continente; Alpine ha più che raddoppiato le vendite rispetto al 2024.

Il portafoglio ordini in Europa ha mostrato una crescita a una cifra alta e le scorte complessive restano a livelli sani (538mila veicoli al 30 settembre). Tra i lanci previsti nel quarto trimestre figurano la Renault Boreal, la Kwid E-Tech, l’Alpine A390 e la nuova Clio 6.

Il gruppo ha confermato le previsioni 2025: margine operativo attorno al 6,5% e free cash flow compreso tra 1 e 1,5 miliardi di euro.