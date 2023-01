Renault ridurrà quota in Nissan al 15%, ridisegna l’alleanza

Gruppo giapponese investirà nel polo elettrico dell’alleato francese

Milano, 30 gen. (askanews) – Renault ridurrà la sua partecipazione in Nissan al 15% dal 43% circa attuale, mentre il gruppo giapponese investirà in Ampere, la futura divisione elettrica del gruppo francese, per diventare un azionista strategico. Lo comunica una nota del gruppo francese annunciando, dopo mesi di discussioni “costruttive” con la casa giapponese, di aver raggiunto un’importante pietra miliare nella definizione di nuove basi per la storica partnership. Obiettivo: rafforzare i legami dell’alleanza e massimizzare la creazione di valore.

E’ prevista una governance equilibrata e un azionariato incrociato per favorire l’accelerazione dell’efficienza operativa. Nel dettaglio, Renault e Nissan manterrebbero una partecipazione incrociata del 15%, con un obbligo di lock-up e un obbligo di standstill. Entrambi potrebbero esercitare liberamente i diritti di voto connessi alla loro partecipazione diretta del 15%, con un tetto massimo del 15%. Renault trasferirebbe il 28,4% delle azioni Nissan in un trust francese, dove i diritti di voto verrebbero neutralizzati per la maggior parte delle decisioni, ma i diritti economici (dividendi e proventi della vendita delle azioni) andrebbero ancora interamente a beneficio del Gruppo Renault fino alla vendita di tali azioni. Renault darebbe istruzioni al trust di vendere le azioni Nissan affidate, se finanziariamente ragionevole per il gruppo, in un processo coordinato e ordinato, ma non è previsto l’obbligo di vendere le azioni entro un periodo di tempo specifico predeterminato.

E’ previsto, inoltre, che la partnership venga rafforzata con progetti operativi ad alto valore aggiunto. Si tratta di progetti chiave in America Latina, India ed Europa, che si svilupperanno su tre dimensioni: mercati, veicoli e tecnologie. Verrà rafforzata l’agilità strategica con nuove iniziative a cui i partner possono aderire. Nissan investirà in Ampere, la divisione di veicoli elettrici e software fondato da Renault, con l’obiettivo di diventare un azionista strategico.

Gli accordi sono in fase di definizione e la transazione resta soggetta all’approvazione dei consigli di amministrazione del Gruppo Renault e di Nissan.

continua a leggere sul sito di riferimento