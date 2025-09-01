lunedì, 1 Settembre , 25

Scuola, tra l’8 e il 16 settembre si ricomincia: le date

(Adnkronos) - Settembre è arrivato e la ripresa...

Regina Camilla molestata da adolescente: “Si tolse una scarpa e lo colpì”

(Adnkronos) - La regina Camilla ha saputo dimostrare...

Luce, gas, acqua: cosa sono i bonus sociali per disagio economico

(Adnkronos) - I bonus sociali per il disagio...

Serie A, oggi l’ultima giornata di calciomercato – Le trattative in diretta

(Adnkronos) - Ultimo giorno di calciomercato in Serie...
renault-riorganizza-la-leadership,-ex-vp-mercedes-alla-guida-di-dacia
Renault riorganizza la leadership, ex vp Mercedes alla guida di Dacia

Renault riorganizza la leadership, ex vp Mercedes alla guida di Dacia

AttualitàRenault riorganizza la leadership, ex vp Mercedes alla guida di Dacia
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 1 set. (askanews) – Il nuovo ceo del gruppo Renault Francois Provost riorganizza il Comitato di Direzione, dopo le dimissioni di Luca de Meo per andare a dirigere il gruppo Kering.

Fabrice Cambolive assume la nuova posizione di Chief Growth Officer, oltre a quella di Ceo del brand Renault. Cambolive si occuperà anche dello sviluppo sui mercati internazionali, in particolare India, America Latina e Corea.

Alla guida di Dacia invece, arriva Katrin Adt, 26 anni di esperienza nel settore ed ex vicepresidente Mercedes. Riporterà a Cambolive ed entrerà a far parte del Comitato di Direzione. Succederà a Denis Le Vot, che ha deciso di lasciare l’azienda.     Philippe Brunet è Chief Technology Officer (Cto) ed entrerà a far parte del Comitato di Direzione. Si occuperà della gestione del dipartimento ingegneria sia per il gruppo Renault che per Ampere. Succederà a Philippe Krief che è confermato Ceo di Alpine. Anthony Plouvier, ex vp Procurement Strategy and Transformation, è nominato Chief Procurement Officer, succedendo a François Provost entrando a far parte del Comitato di Direzione.

Thierry Charvet amplia il proprio ambito di competenza con la Supply Chain, che si aggiunge all’attuale posizione di responsabile Produzione e Qualità. Continuerà a far parte del Comitato di Direzione.

Claire Fanget, ex responsabile Hr del brand Renault, è nominata Chief People & Organisation Officer, succedendo a Bruno Laforge, che lascia l’azienda. Entrerà a far parte del Comitato di Direzione. Christian Stein, Chief Communications Officer, infine diventa membro del Comitato di Direzione. 

In qualità di Ceo del gruppo, François Provost continuerà a supervisionare le partnership e gli affari pubblici.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.