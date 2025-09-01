renault-riorganizza-la-leadership,-ex-vp-mercedes-alla-guida-di-dacia

Milano, 1 set. (askanews) – Il nuovo ceo del gruppo Renault Francois Provost riorganizza il Comitato di Direzione, dopo le dimissioni di Luca de Meo per andare a dirigere il gruppo Kering.

Fabrice Cambolive assume la nuova posizione di Chief Growth Officer, oltre a quella di Ceo del brand Renault. Cambolive si occuperà anche dello sviluppo sui mercati internazionali, in particolare India, America Latina e Corea.

Alla guida di Dacia invece, arriva Katrin Adt, 26 anni di esperienza nel settore ed ex vicepresidente Mercedes. Riporterà a Cambolive ed entrerà a far parte del Comitato di Direzione. Succederà a Denis Le Vot, che ha deciso di lasciare l’azienda. Philippe Brunet è Chief Technology Officer (Cto) ed entrerà a far parte del Comitato di Direzione. Si occuperà della gestione del dipartimento ingegneria sia per il gruppo Renault che per Ampere. Succederà a Philippe Krief che è confermato Ceo di Alpine. Anthony Plouvier, ex vp Procurement Strategy and Transformation, è nominato Chief Procurement Officer, succedendo a François Provost entrando a far parte del Comitato di Direzione.

Thierry Charvet amplia il proprio ambito di competenza con la Supply Chain, che si aggiunge all’attuale posizione di responsabile Produzione e Qualità. Continuerà a far parte del Comitato di Direzione.

Claire Fanget, ex responsabile Hr del brand Renault, è nominata Chief People & Organisation Officer, succedendo a Bruno Laforge, che lascia l’azienda. Entrerà a far parte del Comitato di Direzione. Christian Stein, Chief Communications Officer, infine diventa membro del Comitato di Direzione.

In qualità di Ceo del gruppo, François Provost continuerà a supervisionare le partnership e gli affari pubblici.